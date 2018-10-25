Украинцев насмешили малолетние «подруги» боевиков

25.10.2018 18:45

Пользователи интернет-сети высмеяли нелепое фото «боевых подруг» террористов на Донбассе.

Соответствующее фото опубликовал пользователь Фашик Донецкий на своей странице в соцсети.

«Боже, какой пипец», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном фото видно трех малолетних девушек с автоматами и в камуфляже. Примечательно, что у двух из них заметны медали на груди. Это стало причиной едких насмешек со стороны пользователей.

«Такие маленькие, а уже ветераны. Вот только медальки-то за что, боюсь спросить», «Батальон Донбасские жабы», «подруги плечевые-окопные – новая изюминка», «бабы спились», — пишут они.

Источник from-ua