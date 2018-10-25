Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Украинцев насмешили малолетние «подруги» боевиков

25.10.2018 18:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцев насмешили малолетние «подруги» боевиков

Пользователи интернет-сети высмеяли нелепое фото «боевых подруг» террористов на Донбассе.
Соответствующее фото опубликовал пользователь Фашик Донецкий на своей странице в соцсети.
«Боже, какой пипец», — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном фото видно трех малолетних девушек с автоматами и в камуфляже. Примечательно, что у двух из них заметны медали на груди. Это стало причиной едких насмешек со стороны пользователей.
«Такие маленькие, а уже ветераны. Вот только медальки-то за что, боюсь спросить», «Батальон Донбасские жабы», «подруги плечевые-окопные – новая изюминка», «бабы спились», — пишут они.
Источник from-ua



Теги: Донбасс, подруга, ДНР, ЛНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх