Последние новости раздела
- Украинцев насмешили малолетние «подруги» боевиков18:45
- На КПВВ «Майорск» - огромные очереди для проверки вещей18:21
- В Мариуполе пьяные хулиганы разгромили железнодорожный вокзал17:27
- Мариуполь сделал первый шаг к экологически чистой воде в каждом доме17:02
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"16:24
- В Макеевке опрокинулся рейсовый автобус. Есть пострадавшие13:20
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Демон»12:41
- ВСУ в действии: штаб ООС сообщил о ликвидированных боевиках на Донбассе12:19
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина12:00
- В Донецкой области вновь подорожал хлеб, и это — не предел11:39
Украинцев насмешили малолетние «подруги» боевиков
25.10.2018 18:45
Пользователи интернет-сети высмеяли нелепое фото «боевых подруг» террористов на Донбассе.
Соответствующее фото опубликовал пользователь Фашик Донецкий на своей странице в соцсети.
«Боже, какой пипец», — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном фото видно трех малолетних девушек с автоматами и в камуфляже. Примечательно, что у двух из них заметны медали на груди. Это стало причиной едких насмешек со стороны пользователей.
«Такие маленькие, а уже ветераны. Вот только медальки-то за что, боюсь спросить», «Батальон Донбасские жабы», «подруги плечевые-окопные – новая изюминка», «бабы спились», — пишут они.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, подруга, ДНР, ЛНР, боевики
Читайте также:
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер
- В «Л/ДНР» запахло переворотом
- Жителей ОРДЛО пугают слиянием «ЛНР» и «ДНР»
- Разборки в "ЛНР": ДНРовцы выразили "обеспокоенность событиями в братской республике"
- Свержение Плотницкого покажется Захарченко детским утренником: опальный Ходаковский грозится устроить “госпереворот” в “ДНР”
- Военная колонна техники покинула Луганск. ВИДЕО
- Украинцев насмешили малолетние «подруги» боевиков18:45
- На КПВВ «Майорск» - огромные очереди для проверки вещей18:21
- В Мариуполе пьяные хулиганы разгромили железнодорожный вокзал17:27
- Мариуполь сделал первый шаг к экологически чистой воде в каждом доме17:02
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"16:24
- Пасечник «выдал» новый «перл» про Украину16:03
- В Макеевке опрокинулся рейсовый автобус. Есть пострадавшие13:20
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Демон»12:41
- ВСУ в действии: штаб ООС сообщил о ликвидированных боевиках на Донбассе12:19
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина12:00
- Украинцев насмешили малолетние «подруги» боевиков18:45
- На КПВВ «Майорск» - огромные очереди для проверки вещей18:21
- В Азовское море зашли военные российские корабли, - ГПСУ18:01
- Капитуляция России неизбежна, - спор двух экспертов-политологов17:43
- В Мариуполе пьяные хулиганы разгромили железнодорожный вокзал17:27
- Мариуполь сделал первый шаг к экологически чистой воде в каждом доме17:02
- Появится полиция по защите собак и кошек16:45
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"16:24
- Пасечник «выдал» новый «перл» про Украину16:03
- Страшнее рака: врачи заговорили о глобальной угрозе, от которой не спасется никто15:46
- Страшнее рака: врачи заговорили о глобальной угрозе, от которой не спасется никто15:46
- Быть или не быть проверкам переселенцев?15:28
- Пенсия после смерти: Какую сумму смогут получить наследники09:15
- 8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову22:23
- Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных21:30
- Сквозь сон к холодильнику: чем опасен синдром "ночного едока"21:15
- Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды21:00
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- Названы продукты, способные заменять собой лекарства09:15
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: Пять важных правил09:00
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог
- «Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд
- В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»