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Архив - Донецкая область

В Мариуполе пьяные хулиганы разгромили железнодорожный вокзал

25.10.2018 17:27
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В Мариуполе пьяные хулиганы разгромили железнодорожный вокзал

В Мариуполе инспекторы ТОР задержали хулиганов, совершивших беспорядок в помещении железнодорожного вокзала. Об этом сообщает Патрульная полиция.
Вечером мариупольцы обратились на линию «102» и сообщили о том, что пьяные хулиганы устраивают дебош на ж/д вокзале. В зале ожидания полицейские обнаружили двух нетрезвых молодых людей, которые справляли нужду непосредственно в здании вокзала.
Увидев полицейских оба начали вести себя крайнее агрессивно, разбили стеклянные бутылки с алкоголем об пол и выражались нецензурной бранью. Кроме того, один из нарушителей успел разбить окно справочного бюро.
Правоохранителям удалось установить личность одного из злоумышленников - им оказался в прошлом военный, житель поселка Шевченково. Хулиганы задержаны и переданы следователям Приморского отделения полиции.
«Жаль, что люди, которые должны были защищать и уважать родную землю, порочат своими поступками честь и достоинство защитников Украины и государственные символы», - прокомментировали случившееся в полиции.



Теги: Донбасс, Мариуполь, вокзал, хулиганство
 
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