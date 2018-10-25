В Мариуполе пьяные хулиганы разгромили железнодорожный вокзал

25.10.2018 17:27

В Мариуполе инспекторы ТОР задержали хулиганов, совершивших беспорядок в помещении железнодорожного вокзала. Об этом сообщает Патрульная полиция.

Вечером мариупольцы обратились на линию «102» и сообщили о том, что пьяные хулиганы устраивают дебош на ж/д вокзале. В зале ожидания полицейские обнаружили двух нетрезвых молодых людей, которые справляли нужду непосредственно в здании вокзала.

Увидев полицейских оба начали вести себя крайнее агрессивно, разбили стеклянные бутылки с алкоголем об пол и выражались нецензурной бранью. Кроме того, один из нарушителей успел разбить окно справочного бюро.

Правоохранителям удалось установить личность одного из злоумышленников - им оказался в прошлом военный, житель поселка Шевченково. Хулиганы задержаны и переданы следователям Приморского отделения полиции.

«Жаль, что люди, которые должны были защищать и уважать родную землю, порочат своими поступками честь и достоинство защитников Украины и государственные символы», - прокомментировали случившееся в полиции.