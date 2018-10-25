- "ДНР" пропонує голосувати на "виборах" за паспортом України22:19
- Здание-призрак, обтянутое тканью: в Сети показали, во что оккупанты превратили культовый дворец в Донецке21:47
- "Мира на условиях РФ не будет - готовимся к резкому обострению", - волонтер21:24
- На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"20:56
- Жутковато на это смотреть: В Донецке пустуют крупные супермаркеты20:25
- Будни "гражданской" войны: на Донбассе в "груз 200" превратились двое наемников РФ Вомер и Вест19:25
- Официально: В Донецкой области тарифы на тепло поднимать не будут19:14
- Украинцев насмешили малолетние «подруги» боевиков18:45
- На КПВВ «Майорск» - огромные очереди для проверки вещей18:21
- В Мариуполе пьяные хулиганы разгромили железнодорожный вокзал17:27
Здание-призрак, обтянутое тканью: в Сети показали, во что оккупанты превратили культовый дворец в Донецке
В "столице" "ДНР" много пострадавших от российской вооруженной агрессии строений, в которых раньше кипела жизнь. Сейчас многие из них стоят заброшенные, пугая своим жутким видом прохожих в Донецке. Некоторые постепенно разрушаются, передает "Диалог.UA".
В одном из сепаратистских сообществ показали кадры с пострадавшим от обстрелов донецким дворцом "Юность". Несмотря на разруху, здесь все также занимаются дети.
До 2014 года этот дворец был одним из самых востребованных в городе. Помимо кружков, здесь проходили самые знаковые мероприятия и различные концерты. А сегодня дончане "Юность" называют не иначе, как здание-призрак, у которого почти нет остекления. Этот вопрос не волнует оккупационные "власти". Работники дворца своими силами заколотили окна фанерой, фасад обтянут тканью, скрывающей разрушения.
В паблике пишут, что дворец не отапливается уже пятый год подряд, и когда идут сильные ливни, вода беспрепятственно попадает прямо внутрь здания из-за разрушенной крыши. Террористы хотят дворцу присвоить имя "народного артиста "ДНР"" Кобзона. На восстановление "Юности" нужно не менее 250 миллионов рублей, оккупанты заявляют, что таких денег у них нет.
Теги: Донецк, Донбасс, здание, ДНР, Дворец молодежи " Юность"
- В Донецке вооруженные боевики «ДНР» окружили офисное здание и выгоняют людей
- В Донецке через суд "ДНР" пытаются легализовать очередное "отжатие" собственности
- Реалии Донецка: "Вдруг, микроавтобус останавливается, из него выскакивают четыре автоматчика..."
- Патриот Украины дал шокирующий ответ на то, можно ли жить в Донецке
- Захарченко испугался и сместил «мэра» Донецка
- Вечерние огни и "совок" вперемешку с "лихими 90-ми" - оккупированный Донецк (ФОТО)
- "ДНР" пропонує голосувати на "виборах" за паспортом України22:19
- Здание-призрак, обтянутое тканью: в Сети показали, во что оккупанты превратили культовый дворец в Донецке21:47
- "Мира на условиях РФ не будет - готовимся к резкому обострению", - волонтер21:24
- На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"20:56
- Жутковато на это смотреть: В Донецке пустуют крупные супермаркеты20:25
- Будни "гражданской" войны: на Донбассе в "груз 200" превратились двое наемников РФ Вомер и Вест19:25
- Официально: В Донецкой области тарифы на тепло поднимать не будут19:14
- Украинцев насмешили малолетние «подруги» боевиков18:45
- На КПВВ «Майорск» - огромные очереди для проверки вещей18:21
- В Мариуполе пьяные хулиганы разгромили железнодорожный вокзал17:27
- "ДНР" пропонує голосувати на "виборах" за паспортом України22:19
- Врач объяснил, почему всегда смотрит в Фейсбук своих умерших пациентов22:02
- Здание-призрак, обтянутое тканью: в Сети показали, во что оккупанты превратили культовый дворец в Донецке21:47
- Снег и потепление: какая погода нас ждет на выходные21:39
- "Мира на условиях РФ не будет - готовимся к резкому обострению", - волонтер21:24
- На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"20:56
- Где встретят свою любовь разные знаки Зодиака20:41
- Жутковато на это смотреть: В Донецке пустуют крупные супермаркеты20:25
- Конец ''совку'': как в Украине изменят регистрацию и отменят "прописку"20:07
- На Хмельнитчине за продажу оружия задержали добробатов19:50
- Врач объяснил, почему всегда смотрит в Фейсбук своих умерших пациентов22:02
- Где встретят свою любовь разные знаки Зодиака20:41
- Страшнее рака: врачи заговорили о глобальной угрозе, от которой не спасется никто15:46
- Быть или не быть проверкам переселенцев?15:28
- Пенсия после смерти: Какую сумму смогут получить наследники09:15
- 8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову22:23
- Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных21:30
- Сквозь сон к холодильнику: чем опасен синдром "ночного едока"21:15
- Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды21:00
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"