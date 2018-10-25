- На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"20:56
- Жутковато на это смотреть: В Донецке пустуют крупные супермаркеты20:25
- Будни "гражданской" войны: на Донбассе в "груз 200" превратились двое наемников РФ Вомер и Вест19:25
- Официально: В Донецкой области тарифы на тепло поднимать не будут19:14
- Украинцев насмешили малолетние «подруги» боевиков18:45
- На КПВВ «Майорск» - огромные очереди для проверки вещей18:21
- В Мариуполе пьяные хулиганы разгромили железнодорожный вокзал17:27
- Мариуполь сделал первый шаг к экологически чистой воде в каждом доме17:02
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"16:24
- В Макеевке опрокинулся рейсовый автобус. Есть пострадавшие13:20
Жутковато на это смотреть: В Донецке пустуют крупные супермаркеты
В неподконтрольном украинским властям Донецке пустуют крупные супермаркеты, а их полки заполнены однотипным товаром. Об этом на своей странице в Facebook рассказал дончанин Арсений.
Так, местный житель побывал в супермаркете «Амстор» на пр. Ильича. «11:00. Пустота. Полки забиты однотипным товаром. Покупателей фактически нет. Работают две кассы – и те пустые. Жутковато на это смотреть», – отметил он.
Подобная ситуация – и в «Амсторе» на пр. Шевченко. «5 человек в супермаркете. Пустующие арендные места», – прокомментировал увиденное Арсений. В соцсети пользователи отмечают, что людей мало и в других супермаркетах. Многие магазины просто закрываются:
Валентина: «На Заперевальной "Семерочка", говорят, закрывается. Та же картина – нет покупателей»;
Ева: «У нас в центре, на Комсомольском проспекте, в марте открылась "Семерочка" и в середине лета уже закрылась, не выдержала конкуренции с соседними магазинами – "Республиканским", "Авоськой" и "Молоком"»;
Елена: «Все чудненько... С зарплатой в 4 тыс. руб. (1,7 тыс. грн по местному курсу на 25.10.18 – прим. ред.) в супермаркете не разгуляешься»;
Алена: «Сегодня днем там была. Пусто. Но вкусные тортики – самовыпечка»;
Марина: «А почему полки пустуют?!»;
Арсений: «Некому и не за что покупать»;
Николай: «Когда-то там в обед и вечером надо было очереди на кассах выжидать».
Источник Донецкие новости
Теги: Донецк, Донбасс, супермаркет, товар
- Жители Донецка выгоняют террористов домой: "Вон из Украины!"
- Обидчиков донецкого журналиста отдали под суд
- В Донецке определили цену избиения журналиста
- Избиением журналистов в супермаркете Донецка займется прокуратура
- В Донецком СИЗО голосуют малограмотные "сидельцы" (ФОТО)
- Накануне Евро-2012 продукты дешевеют
- На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"20:56
- Жутковато на это смотреть: В Донецке пустуют крупные супермаркеты20:25
- Будни "гражданской" войны: на Донбассе в "груз 200" превратились двое наемников РФ Вомер и Вест19:25
- Официально: В Донецкой области тарифы на тепло поднимать не будут19:14
- Украинцев насмешили малолетние «подруги» боевиков18:45
- На КПВВ «Майорск» - огромные очереди для проверки вещей18:21
- В Мариуполе пьяные хулиганы разгромили железнодорожный вокзал17:27
- Мариуполь сделал первый шаг к экологически чистой воде в каждом доме17:02
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"16:24
- Пасечник «выдал» новый «перл» про Украину16:03
- Снег и потепление: какая погода нас ждет на выходные21:39
- На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"20:56
- Где встретят свою любовь разные знаки Зодиака20:41
- Жутковато на это смотреть: В Донецке пустуют крупные супермаркеты20:25
- Конец ''совку'': как в Украине изменят регистрацию и отменят "прописку"20:07
- На Хмельнитчине за продажу оружия задержали добробатов19:50
- Будни "гражданской" войны: на Донбассе в "груз 200" превратились двое наемников РФ Вомер и Вест19:25
- Официально: В Донецкой области тарифы на тепло поднимать не будут19:14
- Украинцев насмешили малолетние «подруги» боевиков18:45
- На КПВВ «Майорск» - огромные очереди для проверки вещей18:21
- Где встретят свою любовь разные знаки Зодиака20:41
- Страшнее рака: врачи заговорили о глобальной угрозе, от которой не спасется никто15:46
- Быть или не быть проверкам переселенцев?15:28
- Пенсия после смерти: Какую сумму смогут получить наследники09:15
- 8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову22:23
- Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных21:30
- Сквозь сон к холодильнику: чем опасен синдром "ночного едока"21:15
- Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды21:00
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- Названы продукты, способные заменять собой лекарства09:15
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд
- «Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко