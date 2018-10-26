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Боевики «ДНР» «закрыли» Иловайск. Проверяется каждый дом. Люди напуганы
Во временно оккупированном Иловайске боевики «ДНР» и российские оккупанты закрыли въезд и выезд в город и из города. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Иловайске перекрыли въезд и выезд из города и не разрешают людям проехать. Кроме того, ведется проверка каждого дома. У людей ищут деньги и валюту, если «подтвердительных» документов нет, всё изымается.
Вот что пишут жители Иловайска и близлежащих городов в соцсетях:
«11.40 Иловайск перекрыт на сутки. Кто планирует ехать через него — составляйте маршрут в объезд. Говорят о каком то очередном «плане» «Перехват». Будьте осторожны!»,
«Амвросиевка. Иловайск шмонают военные. забирают всё на что нет подтвердительных документов. что это твоё.Говорят даже наличные деньги и валюту. Ну помните: «Матка! Млеко, курка, яйки?» Фашисты курят в сторонке. Выборы чувствую будут на высочайшем уровне»,
«Достали эти планы, особенно по ночам, прячутся по кустам, тормозят всех подряд, данные переписывают»,
«Иловайск. Ау ведь не выпускают и не впускают в Иловайск. В каждый дом говорят с проверками ходят»,
«Так а что там случилось? У меня родные выехать от туда не могут».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Иловайск, ДНР, боевики
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