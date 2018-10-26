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Мастер-класс от РФ по продаже чужого добра: куда девается уголь с Донбасса
Как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Россия продает украинский уголь с Донбасса в Турцию и Польшу, смешивая его со своим.
«У нас есть информация, что с российской стороны существуют манипуляции с углем с оккупированных территорий», – сказал он.
По словам Климкина, РФ смешивает украинский уголь с российским, чтобы нельзя было «химически выявить» такой факт, а затем отправляет его в Турцию.
«Сейчас тоже идет расследование, и кстати, именно такой уголь, у нас есть обоснованные подозрения, шел в Польшу. Я позавчера об этом тоже с господином Чапутовичем говорил (Яцеком Чапутовичем – министром иностранных дел Польши – ред.)», – сообщил Климкин.
Он добавил, что это не так просто выявить, «поскольку это сложный микс». «Мы должны последовательно это сделать, чтобы этих манипуляций не было», – подчеркнул министр иностранных дел.
Источник mhub.top
Теги: Донбасс, Российская Федерация, продажа, уголь
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