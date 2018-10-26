Поклонник "Новороссии" из Донецка ликвидирован бойцами ООС: террористы в трауре по Асэту

26.10.2018 07:52

В Сети опознали еще одного террориста "ДНР", ликвидированного бойцами ООС на Донбассе. Колаборант орудовал под кличкой Асэт. О потере в гибридной армии РФ рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

О ликвидации террориста "ДНР" Артура Ельникова по кличке Асэт информации очень мало. Известно только, что с жизнью он простился в минувший вторник, 23 октября. ""Бригада-200" пополнилась очередным бойцом", - прокомментировал происшествие Штефан.

Асэт оказался известен украинскому проекту "Миротрворец", собирающему информацию о врагах Украины. По их данным, террористу "ДНР" было 26 лет. Родом он из ныне оккупированного Донецка. Важно отметить, что ликвидированный Асэт был ярым поклонником несуществующей "Новороссии", агрессора Владимира Путина и "русского мира".