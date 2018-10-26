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Роль алкоголя в повседневной деятельности боевика
Преступления боевиков на оккупированных территория Донбасса видны не вооружённым глазом. Все эти мародёры, насильники, убийцы и грабители уже четыре года как отвергли законы морали и права человека.
Даже те, кто поначалу хотели просто заработать, в итоге безвозвратно потеряли себя и стали на преступную тропу. Причин много: жадность, жажда крови, желание проявить или проверить себя. Но главной причиной является именно алкоголизм. Старые воины и новобранцы под действием спиртных напитков и совершают большинство злодеяний. Основная группа риска – участники НВФ возрастом 30-60 лет. Будучи пьяными, боевики не редко “собственноножно” занимались разминированием своих минных полей, убивали товарищей. Проблема алкоголизма остро нависла над головами террористов. Но что интересно, сами они будто гордятся своей проблемой и выкладывают в сеть фотографии, сделанные во время распития алкогольных напитков.
Обычное “по 50 грамм” у них превратилось в полную потерю контроля над количеством выпиваемого алкоголя, рост толерантности к алкоголю, токсическое поражением органов, а также провалы в памяти на отдельные события, происходившие в период опьянения. При этом контроль над подчинёнными в НВФ “республик” осуществлялся поверхностно: командиры не контролируют своих бойцов, поскольку сами нередко “приседают на стакан”. Стоит заметить, что с приходом “освободителей” и “ополченцев” на Донбасс, резко, как грибы после дождя, стали процветать лечебные заведения, специализирующиеся на лечении от алко-, наркозависимости. Самыми крупными такими заведениями являются: “наркологическая клиника ХХI век” по улице Щербакова 11 в Макеевке и “республиканский наркологический центр” по Левобережной улице в Донецке.
Но в безоговорочных лидерах по удержанию “синего знамени” среди АК является знаменитый 9 мотострелковый полк морской пехоты. Именно его “бойцы” каждый день ведут неравные и тяжелые бои с “зеленым змеем”, который без особого труда пожирает своих ничтожных соперников.
Выменивая алкоголь у местного населения на продовольствие, топливо и даже боеприпасы пьянки устраиваются прямо на передовых позициях во время боевого дежурства. В связи с чем стали уже привычным подрывы блиндажей, в которых хранятся боеприпасы. Пока, что такие ЧП стараются списывать на обстрелы “злобных укров”, но, несмотря ни на что, “солдатское радио” разносит правду.
В последнее время, пьяные выходки “республиканских защитников” становятся причинами пожаров на местах несения службы и нецелесообразной траты боеприпасов. При этом большие разрушения приходятся как открытые оборонительные, так и на фортификационные сооружения. Такой досуг “военных” приводит к катастрофической нехватке как материальной части, так и к ещё большей нехватке личного состава. В связи с этим, руководствами “Л/ДНР” было приказано в принудительном порядке пройти лечение от зависимостей. Далеко не все подразделения боевиков следовали приказу. В большинстве своём, было спровоцировано очередное попоище с полусознательным уничтожения военного имущества.
Источник: news.dn.ua
Теги: Донбасс, алкоголь, преступление, права человека, ДНР, ЛНР, боевики
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