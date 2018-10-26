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СМИ: Российские производители сигарет используют границу на Донбассе в своих схемах
26.10.2018 11:32
В России некоторые производители дешевых сигарет используют схему вывоза и возврата своей продукции через участок украинско-российской границы на Донбассе, который не контролируют власти Украины.
Об этом пишет «Коммерсант», передают novosti.dn.ua.
Отмечается, что к такой схеме прибегают российские фабрики, чья продукция в рознице стоит дешевле 50 рублей (около 22 гривен). По данным Kantar TNS, в начале 2018 года их доля на рынке составила 2,6% от всех продающихся в России сигарет.
Часть продукции выпускается формально на экспорт, но возвращается обратно через участки российской границы в зоне, которую контролируют группировки «ДНР» и «ЛНР».
Такая нелегальная схема позволяет производителям уходить от уплаты акцизного налога в России.
Теги: Россия, Донбасс, СМИ, сигареты, акцизный сбор, налог, граница, продукция
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