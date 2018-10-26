СМИ: Российские производители сигарет используют границу на Донбассе в своих схемах

26.10.2018 11:32

В России некоторые производители дешевых сигарет используют схему вывоза и возврата своей продукции через участок украинско-российской границы на Донбассе, который не контролируют власти Украины.

Об этом пишет «Коммерсант», передают novosti.dn.ua.

Отмечается, что к такой схеме прибегают российские фабрики, чья продукция в рознице стоит дешевле 50 рублей (около 22 гривен). По данным Kantar TNS, в начале 2018 года их доля на рынке составила 2,6% от всех продающихся в России сигарет.

Часть продукции выпускается формально на экспорт, но возвращается обратно через участки российской границы в зоне, которую контролируют группировки «ДНР» и «ЛНР».

Такая нелегальная схема позволяет производителям уходить от уплаты акцизного налога в России.