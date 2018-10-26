Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

СМИ: Российские производители сигарет используют границу на Донбассе в своих схемах

26.10.2018 11:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СМИ: Российские производители сигарет используют границу на Донбассе в своих схемах

В России некоторые производители дешевых сигарет используют схему вывоза и возврата своей продукции через участок украинско-российской границы на Донбассе, который не контролируют власти Украины.

Об этом пишет «Коммерсант», передают novosti.dn.ua.

Отмечается, что к такой схеме прибегают российские фабрики, чья продукция в рознице стоит дешевле 50 рублей (около 22 гривен). По данным Kantar TNS, в начале 2018 года их доля на рынке составила 2,6% от всех продающихся в России сигарет.

Часть продукции выпускается формально на экспорт, но возвращается обратно через участки российской границы в зоне, которую контролируют группировки «ДНР» и «ЛНР».

Такая нелегальная схема позволяет производителям уходить от уплаты акцизного налога в России.



Теги: Россия, Донбасс, СМИ, сигареты, акцизный сбор, налог, граница, продукция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх