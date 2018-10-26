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Создано уникальное мобильное приложение для переселенцев: вся полезная информация и помощь
В Google Play можно скачать уникальное мобильное приложение IDPRIGHTS, разработанное специально для переселенцев. Его создал благотворительный фонд «Горение».
Приложение объединяет всю полезную информацию для внутренне перемещенных лиц:
консультации юристов (вопрос юристу можно задать онлайн),
актуальные новости,
законодательная база (все законы, которые касаются жизни переселенцев),
бланки заявлений в различные инстанции (их можно скачать прямо в приложении).
Приложение поможет составить заявления о:
возобновлении потерянного паспорта или диплома,
получении адресной помощи,
списании штрафа,
назначении алиментов,
получении судебного решения,
взятии на учет ВПЛ.
Благотворительный фонд «Горение» занимается помощью переселенцам с 2015 года. Он предоставлял ее в том числе и онлайн, но наиболее удобной формой работы будет именно приложение. Оно было создано, как волонтерский проект, — финансирования разработчики пока не получили.
Доступ к приложению бесплатный. Скачать его можно по ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gorenie.IDPRights.
Теги: Донбасс, информация, помощь, приложение, мобильная связь, переселенцы
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