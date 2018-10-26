Создано уникальное мобильное приложение для переселенцев: вся полезная информация и помощь

26.10.2018 07:59

В Google Play можно скачать уникальное мобильное приложение IDPRIGHTS, разработанное специально для переселенцев. Его создал благотворительный фонд «Горение».

Приложение объединяет всю полезную информацию для внутренне перемещенных лиц:

консультации юристов (вопрос юристу можно задать онлайн),

актуальные новости,

законодательная база (все законы, которые касаются жизни переселенцев),

бланки заявлений в различные инстанции (их можно скачать прямо в приложении).

Приложение поможет составить заявления о:

возобновлении потерянного паспорта или диплома,

получении адресной помощи,

списании штрафа,

назначении алиментов,

получении судебного решения,

взятии на учет ВПЛ.

Благотворительный фонд «Горение» занимается помощью переселенцам с 2015 года. Он предоставлял ее в том числе и онлайн, но наиболее удобной формой работы будет именно приложение. Оно было создано, как волонтерский проект, — финансирования разработчики пока не получили.

Доступ к приложению бесплатный. Скачать его можно по ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gorenie.IDPRights.

Источник ДонПресс