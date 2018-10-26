Стало известно, как Россия продает Европе уголь с оккупированного Донбасса

26.10.2018 10:42

Министерство иностранных дел Украины располагает сведениями о продаже Россией угля с оккупированного украинского Донбасса в Польшу и Турцию.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "РБК-Украина".

По словам главы МИД Украины, Россия смешивает украинский уголь со своим. Это осложняет возможность для химического выявления такого угля.

"У нас есть информация, что с российской стороны есть манипуляции с углем с оккупированных территорий... Махинацию не так просто обнаружить, поскольку это сложный микс. Потом он (уголь, - ред.) идет в Турцию. Сейчас тоже идет расследование, и кстати, у нас есть обоснованные подозрения, что именно такой уголь шел в Польшу", - сказал Климкин

В ноябре 2017 года из России было поставлено на экспорт в страны Европы около 280 тыс. тонн угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил поставки в страну украинского угля, добытого на шахтах оккупированного Донбасса. Этот уголь по документам проходил как российский. Поставками ресурса занималась зарегистрированная в Польше компания, связанная с руководством оккупационной администрации Донбасса.

Позднее глава Минэнерго Польши пообещал, что поставки угля из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей будут запрещены.

Позднее стало известно о том, что добытый на шахтах оккупированного Донбасса уголь проходит из России в Польшу транзитом через территорию Украины.