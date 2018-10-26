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"Товарищи" не спасли: в Сети показали фото боевика по кличке Гном, который пополнил "бригаду 200"
26.10.2018 16:30
Один из террористов умер в донецком СИЗО, где его два года держали местные "власти".
Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан показал фотографию боевика, который погиб от рук "своих", передает "Диалог.UA".
Военнослужащий разместил информацию о "простом русском парне", который воевал "за мирное население Донбасса", по имени Николай Свитан.
Боевик по кличке Гном родился на Черниговщине и состоял в "батальоне" "Восток". Умер террорист в СИЗО захваченного Донецка.
Больше месяца назад у Гнома отказала почка, и чтобы выжить, ему было необходимо подключиться к аппарату искусственной почки.
Но "товарищи" не поспешили оказать помощь другу, что закончилось для него летальным исходом.
Теги: Донецк, Донбасс, боевик, СИЗО, гибель, умерший, ВСУ
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