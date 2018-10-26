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"Устали критиковать Россию за подрыв "Минска"", - Захарова вне себя язвительно обругала резолюцию ЕС по Азовью
Министерство иностранных дел России публично назвало принятую резолюцию Европарламента по ситуации в Азовском море элементом пропаганды Запада.
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в своем привычном стиле отрицания прокомментировала резолюцию Европарламента по ситуации в Азовском море, передает "Диалог.UA".
"Если посмотреть заявление американских представителей, европейских представителей, сейчас уже дошло до европарламентариев, они все идентичны и не основываются на какой-то фактологической базе", - отметила одиозная представительница МИД.
По ее словам, данное решение ЕС якобы является ярким примером политической пропаганды. "Очевидно, больше критиковать Российскую Федерацию по проблематике минских договоренностей и их невыполнения нашей страной просто уже невозможно в силу абсурдности этого тезиса... Нужна новая свежая тема - она была придумана", - добавила Захарова.
Теги: Россия, Донбасс, Азовское море, ЕС, МИД, резолюция, Минские договоренности, РФ, Захарова
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