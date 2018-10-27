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Архив - Донецкая область

Боевики с полуночи трижды обстреляли позиции ООС

27.10.2018 15:38
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Боевики с полуночи трижды обстреляли позиции ООС

Незаконные вооруженные формирования в субботу с начала суток три раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил, потерь среди украинских защитников нет, сообщает сайт Министерства обороны Украины.
"С начала этих суток по состоянию на 12.00 враг совершил три обстрела оборонительных позиций украинских защитников на Донецком направлении. (…) Потерь в результате боевых действий среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.
В 07.30 боевики вели огонь из гранатометов в сторону украинских военных в районе Опытного. Также пехотное вооружение и стрелковое оружие противник применил вблизи Водяного и Песок. Защитники Водяного зафиксировали обстрел из миномета калибра 82 мм (боевики выпустили 5 мин).
Обстановка на линии фронта контролируется украинскими военными из состава объединенных сил.



Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, ООС
 
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