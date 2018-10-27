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«ДНР» превращается в гетто: раскрыты неожиданные последствия оккупации Донбасса
Оккупированные территории Донбасса все больше напоминают гетто, отрезанное от внешнего мира, нехватку там ощущают практически во всем
О новых трудностях жизни в самопровозглашенной «ДНР» на своей странице в Facebook написал военный эксперт Дмитрий Тымчук.
Среди прочих проблем, в одной из псевдореспублик Донбасса начали остро ощущать нехватку квалифицированных врачей.
На должности там уже вовсю назначают выпускников т.н. «Донецкого медицинского университета». Обладатели диплома «ДНР» больше нигде не смогли найти работу. «В связи с катастрофической нехваткой врачей в «ДНР», на должности в медицинские учреждения ОРДО назначают выпускников т.н. «Донецкого медицинского университета», которые из-за наличия «дипломов ДНР» не могут трудоустроиться за пределами ОРДО. Кроме этого, оккупационными властями создаются условия, которые значительно затрудняют выезд лиц с любым медицинским образованием за пределы «ДНР», — пишет Тымчук.
Ранее же стало известно, что будут делать оккупанты на Донбассе с пустующими квартирами украинцев.
Пророссийские боевики на временно оккупированных территориях составляют списки пустых квартир. Туда оккупанты хотят заселять российских военных и медиков.
«По источникам информации, которые у меня есть, в «ЛНР» «местная власть» начала обсуждать так называемую «программу развития ЛНР». Так вот – в рамках этой программы стал обсуждаться вопрос того, что очень много жилья пустует. Они начали обсуждать, что это жилье надо передать в «собственность их коммунального общества», – рассказал он.
Теги: Донбасс, последствия, гетто, оккупация, ДНР
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