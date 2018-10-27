Последние новости раздела
- Ощадбанк предлагает помощь гражданам, живущим у линии разграничения: опубликованы графики работы12:19
- Кураторы РФ готовы "душить" протесты жителей на "выборах "ЛДНР" мощными спецотрядами военных - разведка11:58
- Больно и грустно. В сети опубликовали фото последствий войны под Донецком11:40
- Танковый батальон террористов "Дизель" лишился командира: на Донбассе убит Атаман11:19
- Монополии глав “республик”: почему нищает Донбасс10:59
- Оккупанты РФ на Донбассе затаились, считая раненых: ВСУ готовы молниеносно отреагировать на любые провокации10:42
- Донецк: с раннего утра слышны звуки мощных обстрелов10:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 октября09:40
- Шок! Пески под Донецком превратились в руины08:50
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина22:00
Донецк: с раннего утра слышны звуки мощных обстрелов
27.10.2018 10:21
Жители Донецка сообщают о звуках достаточно интенсивных боевых действий, которые идут в северной части города.
Об этом дончане пишут в соцальных сетях, передает donpress.com.
По их данным, звуки обстрелов доносились всю ночь, затем немного стихли, но около 8:00 снова возобновились. Они доносятся со стороны «Вольво Центра» — там ведется стрельба из автоматов.
«Пару раз выстрелили с минометов, а вчера в 10−11 ночи на ЯБП и Промке били из танков и чего-то тяжелого, что аж двери ходуном ходили», — написал дончанин.
Теги: Донецк, Донбасс, стрельба, автомат, обстрелы, соцсети, минометы
Читайте также:
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди
- Соцсети: в центре Донецке стрельба, "метили в кого-то серьезного"
- У Захарченко в центре оккупированного Донецка стрельба из автоматов
- Наемница из России "наехала" на жителей Донецка: "Накипело. Вы о**ы в стойле, сидите и молчите"
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя
- У Захарченко боевики «ДНР» устроили попойку со стрельбой
- Зато без бандеровцев: сети впечатлило фото безлюдного Луганска13:02
- Ощадбанк предлагает помощь гражданам, живущим у линии разграничения: опубликованы графики работы12:19
- Кураторы РФ готовы "душить" протесты жителей на "выборах "ЛДНР" мощными спецотрядами военных - разведка11:58
- Больно и грустно. В сети опубликовали фото последствий войны под Донецком11:40
- Танковый батальон террористов "Дизель" лишился командира: на Донбассе убит Атаман11:19
- Монополии глав “республик”: почему нищает Донбасс10:59
- Оккупанты РФ на Донбассе затаились, считая раненых: ВСУ готовы молниеносно отреагировать на любые провокации10:42
- Донецк: с раннего утра слышны звуки мощных обстрелов10:21
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 октября09:40
- Шок! Пески под Донецком превратились в руины08:50
- Зато без бандеровцев: сети впечатлило фото безлюдного Луганска13:02
- Стало известно, как вырастет цена на газ в 2019 году12:41
- Ощадбанк предлагает помощь гражданам, живущим у линии разграничения: опубликованы графики работы12:19
- Кураторы РФ готовы "душить" протесты жителей на "выборах "ЛДНР" мощными спецотрядами военных - разведка11:58
- Больно и грустно. В сети опубликовали фото последствий войны под Донецком11:40
- Танковый батальон террористов "Дизель" лишился командира: на Донбассе убит Атаман11:19
- Монополии глав “республик”: почему нищает Донбасс10:59
- Оккупанты РФ на Донбассе затаились, считая раненых: ВСУ готовы молниеносно отреагировать на любые провокации10:42
- Донецк: с раннего утра слышны звуки мощных обстрелов10:21
- "Жду, когда начнут расстреливать": ненавидящий Украину Кот выдал на росТВ "страшилку" об Украине. ВИДЕО09:58
- Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках21:15
- Как определить характер человека по его любимому цвету18:47
- Полезная добавка, которая заменит сахар и сливки в кофе12:49
- Пенсии переселенцам: правозащитники рассказали хорошие новости08:35
- Врач объяснил, почему всегда смотрит в Фейсбук своих умерших пациентов22:02
- Где встретят свою любовь разные знаки Зодиака20:41
- Страшнее рака: врачи заговорили о глобальной угрозе, от которой не спасется никто15:46
- Быть или не быть проверкам переселенцев?15:28
- Пенсия после смерти: Какую сумму смогут получить наследники09:15
- 8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову22:23
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка
- На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"
- Откровения Тинянского о ликвидированном Захарченко: "Я его знал лично, он был ряженым ч**м и алкоголиком"
- В прифронтовой зоне возле Мариуполя погибли 12 сотрудников ДТЭК. ВИДЕО
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд
- Официально: В Донецкой области тарифы на тепло поднимать не будут
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"