Хотіла поїхати у США: Розповідь дівчини, яка підірвала полковника СБУ у Маріуполі

27.10.2018 20:21

Юлія Просолова - 30-річна дівчина з Донецька, яка підірвала автомобіль полковника СБУ Олександра Хараберюша, розповіла, що після вчинення вбивства хотіла поїхати у США, але розтратила отримані $15 тис. на наркотики Просолова дала інтерв'ю ТСН ще у квітні, а у вересні її засудили до 12 років тюрми, передає Depo.Донбас.

Вона пояснює, що потрапила під вплив людей з "МГБ" ДНР", які підсадили її на наркотики та, начебто скористалися важким періодом у її житті. Дівчина тоді розлучилася з чоловіком.

"Напевно, тому що у мене був якийсь такий стан, плюс наркотики, слабка, ображена на чоловіка, мені дуже хотілося йому помститися, можливості не було ніякої. А ось за допомогою цих людей - так, я йому помстилася, його звільнили з роботи. Я дуже сильно цього хотіла", - сказала вона, відповідаючи на питання, як взагалі вона потрапила у цю схему з вбивством.

Двоє чоловіків передали вибуховий пристрій Просолова в Маріуполі, а "Максим" керував діями "виконавиці" по телефону з Донецька. Вона на той час досить тривалий час перебувала на контрольованій Україною території.

Також Просолова пояснила, що не знала, що вбиватиме саме полковника СБУ.

"Мені сказали, що ця людина з Донецька, яка поїхала. Як я розуміла, що це якісь розборки. Може, у нього там бізнес, квартира, машина, тобто ...

Взагалі у мене не було ніяких припущень. Навіть, власне кажучи, по його автомобілю мало ймовірності було подумати, що ця людина військова. Із зарплатою в погонах складно мати такий автомобіль", - сказала Просолова.

Також вона стверджує, що не знала, що саме вона активує вибухівку.

"Вони навіть просто сказали ... "Ось така ситуація, ти подзвониш, коли він (Хараберюш - ред.) сяде в машину і скажеш, сіл або не сів". Я кажу: "Що я буду говорити" сів-ні сіл "? Адже там люди будуть". "Скажеш просто плюс або мінус". Тобто, я була впевнена, що я нічого не буду робити, що я просто ... А виявилося, що пішов перший гудок, потім на другому гудку вибух, ну, я сама була в шоці", - сказала вона.

Просолова розповіла, що після здійснення вибуху, поїхала назад у Донецьк, де їй заплатили $15 тис. Також вона казала, що хотіла виїхати за кордон.

"У мене тітка в Америці живе. Для початку потрібно було кудись вибратися, а далі вже намагатися до неї прорватися. Просто багато грошей треба, щоб туди дістатися", - зазначила Просолова.

Дівчина вважає, що її життя закінчиться у в'язниці.

"Ви що думаєте, що я більше десяти років у в'язниці зможу прожити? Ні звичайно. Так вони мене вб'ють у в'язниці, і все", - каже вона.

Нагадаємо, Хараберюш загинув від вибуху у власному автомобілі 31 березня 2017 року. Вибуховий прістрій був встановлений на магніті під автомобілем і активізувався за дзвінком телефона. Юлію Просолову, яка підклала вибухівку, було затримано в Одесі через півроку після вибуху. Вона приїхала робити біометричний паспорт.