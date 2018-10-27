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Кураторы РФ готовы "душить" протесты жителей на "выборах "ЛДНР" мощными спецотрядами военных - разведка

27.10.2018 11:58
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Кураторы РФ готовы "душить" протесты жителей на "выборах "ЛДНР" мощными спецотрядами военных - разведка

Российско-оккупационные войска сформировали специальные "группы реагирования" для подавления протестов во время "выборов" в "ЛДНР".

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что кураторы РФ в "ЛДНР" приготовились подавлять протесты местных жителей на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Подобные действия и подготовка специальных "групп реагирования" предприняты в связи с грядущими незаконными "выборами".

В частности, развернуты штабы территориальной обороны, в которые включаются оперативные группы из состава военных комендатур и подразделений т.н. "МВД" и "МГБ". "За счет бюджетных организаций и учреждений сформированы специальные агитационные группы.

Основной задачей указанных групп, кроме ведения пророссийской пропаганды и убеждения населения голосовать за избрание т.н. "правильных" кандидатов, является сбор информации о местных лидерах общественного мнения и активистах", - отметили в ГУР.



Теги: Донбасс, выборы, МВД, оккупация, ДНР, ЛНР, протесты, ГУР, кураторы, РФ
 
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