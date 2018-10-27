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Монополии глав “республик”: почему нищает Донбасс
Эта осень принесла Донбассу много негативных моментов. Но только для простого народа, поскольку Пасечник с Пушилиным нажились на этом.
Каждое сокращение кадров на том или ином предприятии не было следствием сокращения финансирования. Увольнение персонала вообще причин не имело, кроме как личная выгодна главарей “республик”. Так, часть предприятий, которую не успели вывезти в Россию, и которая еще хоть как-то работала, стала стремительно терять производственный темп.
Монополия Пушилина:
На сегодняшний день “Енакиевский металлургический завод” работает лишь на 20−30% от общих мощностей предприятия. При этом основная часть произведенной продукции завода вывозится в Россию, где уже давно заведено торговать с террористами.
Металлургический завод “Донецксталь”, расположенный на территории “ДНР” как филиал “Внешторгсервис”, и вовсе остановил производство. Все доменные печи погашено на неопределенный срок. Руководством запланировано сокращение рабочих мест на 600 человек к концу года.
Если задеть более глобальные темы, то стоит упомянуть, что Пушилин в ближайшее время планирует начать демонтаж шахты “2-бис” в Горловке на металлолом, что приведет к отключению насосов, которые откачивают воду из шахты. Растущий уровень воды вызовет проседание грунта и разрушения русла канала “Северский Донец-Донбасс”.
После бегства Ташкента, на временно неподконтрольной территории Донецкой области значительно уменьшилось количество предпринимателей, торгующих горюче-смазочными материалами, ввозимыми из РФ. Это связано с тем, что так называемое “министерство доходов и сборов” до чересчур увеличило налоговую ставку на этот вид деятельности.
Монополия Пасечника:
Стахановский вагоностроительный завод, что находится в Кадиевке Луганской области, задолжал своим работникам 90 млн. рублей зарплаты. Официальной причиной названа невозможность поставки предприятием вагонов в РФ из-за отсутствия российского сертификата соответствия. Среди работников предприятия растет возмущение, не исключается возможность проведения забастовок. Они, рабочие, заявляют, что получить соответствующий сертификат можно без особого труда, но для этого нужно начать “шевелиться” в нужном направлении. Однако тогда Пасечнику придётся распрощаться с 90 млн. рублей, что объясняет причину отсутствия вышеупомянутого документа.
Также в начале октября из-за отсутствия заказов и сырья, поставляемого из РФ, приостановило работу “Химическое казенное объединение им. Петровского”, которое занимается производством взрывчатых веществ.
Так главы “республик” негласно “меряются” своими преступными достояниями. Пасечник и Пушилин спорят о своей важности, но ни одному из них не важно, что гонка за деньгами, за властью ломает жизни простых людей. Один разворованный завод – это небольшой бонус к богатству главарей боевиков и сотни или даже тысячи жителей, лишившихся возможности кормить семью.
Источник: news.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, финансирование, предприятие, ДНР, ЛНР, Пушилин, Пасечник
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