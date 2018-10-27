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На Донбассе ждут обострения: Россия отправила адский «гумконвой», первые подробности
Очередной российский гуманитарный конвой, напичканный военной техникой, зафиксировали на оккупированной территории Донбасса
Об этом сообщили на странице операции Объединенных сил в Facebook, информирует Политека.
«На оккупированной территории Украины обнаружен российский гумконвой с машинами военного образца», — говорится в сообщении.
Так, почти четвертая часть грузовиков, которые двигались оккупированной территорией с надписью «Гуманитарная помощь», были военного образца.
«Украинская сторона СЦКК сообщает, что в оккупированном районе Донецкой области наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали колонну из 45 грузовиков с российскими номерными знаками и надписями «Гуманитарная помощь», которые двигались в западном направлении недалеко от Макеевки. 10 автомобилей в этой колонне — военного образца», — отметили в пресс-центре.
Отметим, что накануне, 25 октября, Россия незаконно переместила на оккупированные территории так называемый гуманитарный конвой двумя автомобильными колоннами.
В российском МЧС утверждают, что автомобили доставили более 700 тонн «гуманитарной помощи». Некоторые сепаратистские спикеры назвали этот 82-й гумконвой крупнейшим за все время их прибытия в ОРДЛО.
нарушением норм международного и украинского законодательства, а также согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей. Военные ВСУ отмечают, что после каждого прибытия «гумконвоев» РФ в районе боевых действий на Донбассе усиливается огневая активность боевиков.
Оккупанты, без применения вооружения, запрещенного минскими договоренностями, 8 раз открывали огонь по позициям наших войск за прошедшие сутки, 26 октября. Так, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.
Теги: Россия, Донбасс, обострение, гуманитарный конвой
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