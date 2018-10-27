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Архив - Донецкая область

Оккупанты РФ на Донбассе затаились, считая раненых: ВСУ готовы молниеносно отреагировать на любые провокации

27.10.2018 10:42
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Оккупанты РФ на Донбассе затаились, считая раненых: ВСУ готовы молниеносно отреагировать на любые провокации

Пресс-центр Операции объединенных сил констатировал санитарные потери среди личного состава Вооруженных сил Украины на оккупированном Донбассе.

Вчера, 26 октября, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой защитниками Украины, передает "Диалог.UA".

В частности, пророссийские боевики 8 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Российско-оккупационные войска вели интенсивный прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Известно, что в результате провокаций противника двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На данный момент подразделения ВСУ держат ситуацию под своим контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке. Также, по данным разведки, за прошедшие сутки был уничтожен один террорист, еще 7 получили ранения.



Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, РФ, ООС
 
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