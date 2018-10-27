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Ощадбанк предлагает помощь гражданам, живущим у линии разграничения: опубликованы графики работы
27.10.2018 12:19
Мобильное подразделение Ощадбанка предлагает помощь гражданам, которые проживают вблизи линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает Министерство по делам временно оккупированных территорий Украины, передает donpress.com.
В Донецкой области банк будет предлагать мобильное обслуживание в период с 29 октября по 2 ноября. Графики см. на фото № 1.
В Луганской области обслуживание будет проводиться в эти же даты. Графики см. на фото № 2.
Теги: Донбасс, Донецкая область, банк, Луганская область, Ощадбанк, график
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