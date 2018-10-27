Переселенцы из зоны ООС могут получать страховые выплаты без справки о перемещении

27.10.2018 13:22

Непредоставление истцом, который является внутренне перемещенным лицом, справки о постановке его на учет в качестве лица, перемещенного с временно неподконтрольной территории Украины или района проведения АТО, не является основанием для невыплаты истцу страховых выплат.

Такое решение принято по иску к отделению Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в Калининском районе г. Горловки Донецкой области о взыскании невыплаченного единовременного пособия и ежемесячных страховых выплат, сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передают dnews.dn.ua.

С такими выводами судов предыдущих инстанций согласились Большая Палата Верховного Суда, которая решила отступить от правовой позиции Верховного Суда Украины относительно применения норм права в подобных правоотношениях, изложенной в постановлении ВСУ от 12 апреля 2017 по делу №6-51цс17, где Верховный суд Украины связал возможность реализации права на получение выплат социального страхования лицом, проживающим на временно неподконтрольной украинскому правительству территории, с условием обязательного перемещения его с этой территории.

Суды установили, что с истцом при исполнении трудовых обязанностей произошел несчастный случай. В связи с потерей профессиональной трудоспособности ответчик – отделение исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в Калининском районе Горловки Донецкой области назначил истцу ежемесячные страховые выплаты утраченного заработка. Постановление о прекращении истцу страховых выплат не издавалась. Однако страховые выплаты не осуществлялись, поскольку на территории Донецкой области, в том числе в Горловке, началось проведение АТО, что привело к отсутствию финансирования отделения Фонда в Калининском районе и территории Донецкой области. Выплаты пострадавшему также не осуществлялись из-за непредоставления справки о постановке его на учет в качестве лица, перемещенного с временно оккупированных территорий.

В ст. 2 Закона Украины от 18 января 2018 № 2268-VIII «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» предусмотрено, что за физическими лицами, независимо от нахождения их на учете как внутренне перемещенных лиц или от вступления специального правового статуса и за юридическими лицами, сохраняется право собственности, другие вещные права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки, которые находится на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, если такое имущество приобретено в соответствии с законами Украины.

Подтверждая имущественные права физических лиц независимо от нахождения их на учете как внутренне перемещенных лиц или от вступления специального статуса, закон не предусматривает никаких ограничений других прав таких лиц, которые они могут реализовать на территории Украины.

Целями государственной политики в соответствии с Законом № 2268-VIII, является защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, а основным направлениям защиты прав и свобод гражданского населения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях – защита основных политических и гражданских прав и свобод человека; содействие обеспечению восстановления нарушенных материальных прав; содействие обеспечению социально-экономических, экологических и культурных потребностей.

Украина не отступала от обязательств, определенных статьями 1, 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст. 1 Протокола к ней, предусматривающие уважать права человека, запрет дискриминации и защиту собственности.

Суды правильно считали, что это не является основанием для отказа в удовлетворении иска ссылки представителя ответчика на отсутствие бюджетного финансирования, ведь реализация лицом права, которое связано с получением бюджетных средств и основывается на специальных и действующих на момент возникновения спорных правоотношений нормативно-правовых актах национального законодательства, не может быть поставлена ​​в зависимость от бюджетных ассигнований.