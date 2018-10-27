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В Дебальцево открыли восстановленный мост
27.10.2018 18:56
Сегодня в неподконтрольном Украине Дебальцево Донецкой области врио главаря ОРДО Денис Пушилин открыл восстановленный мост, поврежденный в ходе боевых действий в 2015 году.
Об этом сообщают работающие в ОРДО СМИ, передает donpress.com.
Во время церемонии открытия Пушилин отметил:
«Данный мост позволит не только создать возможности для бесперебойного движения автотранспорта, но также повысит безопасность грузоперевозок и, самое важное, пассажироперевозок.
Безусловно, символичным является то, что буквально на днях в ЛНР тоже отремонтировали мост, и две Республики становятся ближе».
Теги: Донбасс, Дебальцево, СМИ, открытие, мост, ЛНР, Пушилин, ОРДО
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