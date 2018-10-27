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В России беженцам с Донбасса стали отказывать в продлении временного убежища
В России беженцам с Донбасса стали отказывать в продлении статуса беженца и временного убежища.
Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ», передают novosti.dn.ua.
Проживающие в Белгородской области беженцы рассказали журналистам, что с 2018 года обратившимся за продлением статуса временного убежища, начали возвращать украинские паспорта.
Семья Светланы Блохиной выехала в Старый Оскол из Докучаевска 1 сентября 2014 года, они с мужем живут на съемной квартире. Несколько лет работали на фабрике «Славянка», но в этом году их уволили из-за отказа в продлении статуса и отсутствия регистрации.
«Срок убежища истек в сентябре, мы подали документы в июле. Нам позвонили из управления МВД: "Приезжайте в Белгород, решение принято". Мы были уверены в положительном исходе, но в управлении МВД нам вернули украинские паспорта и выдали уведомление об отказе продлить временное убежище», - рассказывает Светлана.
По ее словам, в управлении по миграции стали требовать справку об обстрелах. Женщина нашла адвоката и пытается обжаловать отказы.
Жительница поселка Красный Луч Луганской области пенсионерка Елена Полегаева вернулась в Украину из Старого Оскола в 2016 году, когда стали массово закрывать пункты временного размещения беженцев.
«Прервала временное убежище, стало невмоготу от такого прессинга, устала бороться», - объяснила она.
По ее словам, миграционные службы ходят по домам и проверяют, чтобы беженцы жили по месту регистрации, в противном случае штрафуют.
«Но официально снимать жилье очень сложно. Мою дочь, ее мужа и ребенка в Старом Осколе оштрафовали на 2,5 тысяч рублей каждого за проживание не по месту прописки. Недавно зять был вынужден уехать обратно в Украину, ему вернули украинский паспорт, семья распалась», -признается Елена Полегаева.
Женщина жалуется на безработицу в Красном Луче. Говорит, что в поселке остались одни старики, молодежь уехала. По ее словам, Россия платит жителям Донбасса пособие в размере 3100 рублей в месяц, одна тысяча из которых идет на оплату коммуналки.
25 октября Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, упрощающий получение гражданства для русских и русскоязычных граждан бывшего СССР. Однако правозащитники считают, что закон после вступления в силу едва ли поможет украинцам, ищущим убежища в России.
По данным комитета «Гражданское содействие», на практике беженцам из Донбасса отказывают в продлении временного убежища и выдворяют в Украину.
В управлении по вопросам миграции УМВД России по Белгородской области журналистам рассказали, что в 2018 году «обращения от иностранных граждан за получением статуса беженца не поступали».
В МВД России «Ъ» сообщили, что с 1 января по 1 июля 2018 года с ходатайствами о признании беженцем на территории Российской Федерации обратились 35 граждан Украины, с заявлениями о предоставлении временного убежища — 2806 граждан Украины. В итоге беженцами признали 16 граждан Украины, временное убежище предоставили 2765 гражданам Украины.
Теги: Россия, Донбасс, регистрация, штраф, МВД, отказ, убежище, беженцы
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