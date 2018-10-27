В Славянске будут делать роботов

27.10.2018 22:05

Местная власть Славянска (Донецкая области) хочет запустить в городе пилотный проект по развитию робототехники. В городе планируется создать студию робототехники и программирования. Согласно проекту, учебный класс укомплектуют современным оборудованием и всеми необходимыми комплектующими. Закупят компьютеры, лазерные станки, 3D-принтеры, паяльные станции. Предварительная цена вопроса – около 1,5 миллионов гривен. На данный момент для студии подыскивают помещение, где создадут современное инновационное пространство.

Два раза в неделю в студии по два часа смогут заниматься дети возрастом от 6 до 18 лет. Количество ограничено – от 100 до 150 человек. Программа обучения комплексная, среди предметов: расширенный курс робототехники, 3D-моделирование, программирование, макетирование, arduino-электроника и другие.

Как рассказал глава общественной организации BroBots Филипп Духлий, данный проект реализуется в городах Украины уже третий год. Студии робототехники уже открыты в Броварах (Киевская обл.), в семи городах Днепропетровской области (Днепр, Никополь, Покров, Каменское, Желтые Воды, Першотравенск и Павлоград). Одна – в Одессе, две – в Харьковской области, где сейчас уже идут ремонты и закуплено все оборудование. В Луганской области (город Лисичанск) проект ждет финансовую поддержку.

Мэр Славянска Вадим Лях отметил, что на предприятиях машиностроения города и соседнего Краматорска ощущается острая нехватка кадров – через несколько лет некому будет работать. А проект по робототехнике позволит поддержать и заинтересовать молодежь.

Источник Восстановление Донбасса