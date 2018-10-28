Боевики «ДНР» до сих пор продолжают «операцию» в Иловайске

28.10.2018 11:06

Во временно оккупированном Иловайске боевики «ДНР» и российские оккупанты продолжают «спецоерацию». Город фактически «закрыт», продолжаются «проверки».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне сообщалось, что боевики «ДНР» и российские оккупанты «закрыли» временно оккупированный Иловайск, устроив поквартирную проверку и запретив въезд и выезд из города. Однако, «спецоперация», которая должна была быть проведена в течение суток, продолжается и сегодня, а жители временно оккупированного Иловайска боятся говорить о происходящем по телефону.

Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«Что там в Иловайске происходит? Что за слухи? Анон»,

«Вроде бы все уже должны были проверить, и паспорта, и наличие оружия… Что до сих пор, ещё не закончилась ,, операция,,?»,

«Если это вброс, почему нет информации что ищут? Позвонил родственнику в Иловайск, спрашиваю что там — говорит не телефонный разговор. Так вот и сидишь и думаешь — стволы ищут или молодой республике валюта понадобилась. Я ничему не удивлюсь»,

«Николай, информации нет потому, что спецслужбы шоу в фэйсбуках и прочих соцсетях не устраивают. Скорее всего по горячим следам ищут вражеское дрг и любые связи с ней».