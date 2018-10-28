- Силы ООС готовят спецоперацию в Краматорске: жителей города просят не покидать квартиры 23:46
- Пушилин раздает боевикам «ДНР» квартиры23:31
- «Ополченцам ДНР» перестали платить за убийства украинцев22:05
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности19:54
- ООС: Бойовики на Донбасі застосували "заборонене" озброєння19:21
- Моя прекрасная няня: мариупольчанка обокрала мать ребенка, за которым присматривала18:56
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой17:24
- Ликвидирован боевик «ДНР» с псевдонимом «Медведев»16:44
- В Мариуполе реорганизуют детско-юношеские спортивные клубы15:11
- Продавали на Донбассе: полиция разоблачила цех по производству «Jack Daniel’s»13:41
Боевики «ДНР» до сих пор продолжают «операцию» в Иловайске
Во временно оккупированном Иловайске боевики «ДНР» и российские оккупанты продолжают «спецоерацию». Город фактически «закрыт», продолжаются «проверки».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Накануне сообщалось, что боевики «ДНР» и российские оккупанты «закрыли» временно оккупированный Иловайск, устроив поквартирную проверку и запретив въезд и выезд из города. Однако, «спецоперация», которая должна была быть проведена в течение суток, продолжается и сегодня, а жители временно оккупированного Иловайска боятся говорить о происходящем по телефону.
Вот что пишут жители временно оккупированных территорий в соцсетях:
«Что там в Иловайске происходит? Что за слухи? Анон»,
«Вроде бы все уже должны были проверить, и паспорта, и наличие оружия… Что до сих пор, ещё не закончилась ,, операция,,?»,
«Если это вброс, почему нет информации что ищут? Позвонил родственнику в Иловайск, спрашиваю что там — говорит не телефонный разговор. Так вот и сидишь и думаешь — стволы ищут или молодой республике валюта понадобилась. Я ничему не удивлюсь»,
«Николай, информации нет потому, что спецслужбы шоу в фэйсбуках и прочих соцсетях не устраивают. Скорее всего по горячим следам ищут вражеское дрг и любые связи с ней».
Теги: Россия, Донбасс, Иловайск, ДНР, боевики, оккупанты, спецоперация
- Вооруженные боевики «ДНР» боятся установки наблюдателями СММ ОБСЕ камер наблюдения
- Боевики «ЛДНР» несут серьезные потери в живой силе
- В чьих карманах шарит «новоросская рука»
- Вооруженные боевики «ЛДНР» не дают возможности передвигаться наблюдателям СММ ОБСЕ
- Боевики ДНР заставляют детей работать и продолжают приучать к оружию
- На границе с Россией бегущих с Донбасса боевиков встретят "заградотряды"
- Силы ООС готовят спецоперацию в Краматорске: жителей города просят не покидать квартиры 23:46
- Пушилин раздает боевикам «ДНР» квартиры23:31
- ЧП в Луганской области: в шахте, где бастуют шахтеры, произошел мощный обвал23:25
- «Ополченцам ДНР» перестали платить за убийства украинцев22:05
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности19:54
- ООС: Бойовики на Донбасі застосували "заборонене" озброєння19:21
- Моя прекрасная няня: мариупольчанка обокрала мать ребенка, за которым присматривала18:56
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой17:24
- Ликвидирован боевик «ДНР» с псевдонимом «Медведев»16:44
- В Мариуполе реорганизуют детско-юношеские спортивные клубы15:11
- Силы ООС готовят спецоперацию в Краматорске: жителей города просят не покидать квартиры 23:46
- Пушилин раздает боевикам «ДНР» квартиры23:31
- ЧП в Луганской области: в шахте, где бастуют шахтеры, произошел мощный обвал23:25
- Порошенко отчитался о росте своих доходов в восемь раз: Это еще не предел22:32
- «Ополченцам ДНР» перестали платить за убийства украинцев22:05
- НКРЭКУ вводит мониторинг качества отопления21:31
- Возвращение Азовского моря: в России испугались помощи НАТО Украине21:05
- Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко20:30
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности19:54
- ООС: Бойовики на Донбасі застосували "заборонене" озброєння19:21
- Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко20:30
- Как после Второй мировой: офицер ВСУ предложил решение по Донбассу17:55
- Ученые выяснили, что нас ждет после смерти16:26
- "Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего14:01
- Как продлить жизнь после инфаркта: ученые дали советы «сердечникам»20:59
- Как выдают себя женщины, которые имитируют16:03
- Армійські дебілізми: Чим більше в армії дубів, тим "крепше" наша оборона14:16
- Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках21:15
- Как определить характер человека по его любимому цвету18:47
- Полезная добавка, которая заменит сахар и сливки в кофе12:49
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг
- «Минет от проводника»: новая «услуга» для пассажиров «Укрзализныци»
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- В прифронтовой зоне возле Мариуполя погибли 12 сотрудников ДТЭК. ВИДЕО
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка
- "Может это штурм, и ВСУ наступает": Донецк напугали мощные взрывы и движение техники боевиков
- "Летел" пьяным на скорости 140 км/ч": "министр" "ЛНР" Сидоров устроил резонансное ДТП на КПП "Изварино"
- Донецк: с раннего утра слышны звуки мощных обстрелов