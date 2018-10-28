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Архив - Донецкая область

Главарь «ДНР» Пушилин раздает боевикам квартиры

28.10.2018 09:45
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Главарь «ДНР» Пушилин раздает боевикам квартиры

Главарь «ДНР» Денис Пушилин раздает боевикам «ДНР» и российским оккупантам квартиры во временно оккупированных городах.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Главарь «ДНР» Денис Пушилин раздает квартиры боевикам «ДНР» и российским оккупантам временно пустующие квартиры в оккупированных городах Донецкой области.

Так, сегодня Пушилин «подарил» ключи от четырехкомнатной квартиры многодетной семье военнослужащего «НМ ДНР» в Юнокоммунаровске (Бунге). Также он обязал «мэра» города застеклить балкон, поставить мебель в кухню и телевизор.

Следует отметить, что ни в одном из временно оккупированных городов Донецкой области строительство новых многоэтажных домов не велось. Главари оккупационных «властей ДНР» щедрой рукой раздают имущество жителей временно покинувших свои квартиры.



Теги: Россия, Донбасс, квартиры, ДНР, боевики, Пушилин, оккупанты
 
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