"Город закрыт, везде обыски…" - жители Иловайска напуганы масштабной военной операцией боевиков "ДНР"

28.10.2018 12:31

Боевики "ДНР" вызвали настоящую панику в Иловайске, внезапно нагрянув в город с обысками и устроив проверки паспортов абсолютно у всех людей.

Пользователи социальных сетей сообщают, что перепуганным жителям Иловайска сообщили об операции по поимке "украинских диверсантов". Люди пишут, что боевики ходят по квартирам людей и проверяют паспорта, а также наличие оружия. "Город закрыт, везде обыски, проверка паспортов у ВСЕХ людей, ищут реальную дрг", - пишут жители Иловайска. Аналогичная ситуация сложилась и в Харцызске. Операция боевиков настолько масштабна, что наемники наведались даже в церковь.

Источник "Диалог.UA"