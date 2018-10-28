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Как переселенцы и люди с неподконтрольных территорий добиваются пенсий в судах Украины. Новые кураторы РФ в Донецке. Донбасс сегодня. ВИДЕО
28.10.2018 07:49
В этом выпуске программы «Донбасс сегодня» журналисты ОТВД рассказывают о следующем:
– Для управления Донецком прибыли новые россияне
– Судьба Донбасса. Какой ее видят из Киева
– Как переселенцы и люди с неподконтрольных территорий добиваются пенсий в судах Украины
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донецк, Донбасс, суд, переселенцы, ВПЛ, пенсии, кураторы, РФ
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