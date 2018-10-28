Ликвидирован боевик «ДНР» 1988 года рождения

28.10.2018 08:20

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Так, ликвидирован боевик «ДНР» 1988 года рождения.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, 25 октября 2018 года ликвидирован боевик «ДНР» Зацарный Валентин Николаевич.

Известно, что Зацарный родился 16 ноября 1988 года в Великоновоселковском районе.