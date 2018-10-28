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Архив - Донецкая область

Ликвидирован боевик «ДНР» с псевдонимом «Медведев»

28.10.2018 16:44
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Ликвидирован боевик «ДНР» с псевдонимом «Медведев»

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донетчины несут потери в живой силе. Так, сообщается о ликвидации боевика «ДНР» с псевдонимом «Медведев».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, на временно оккупированной территории Донецкой области 27 октября 2018 года ликвидирован боевик «ДНР» Владимиров Игорь Вадимович с псевдонимом Виктор Медведев.

Примечательно, что родился Владимиров в Донецке 21 декабря 1992 года, но примкнул к боевикам «ДНР» как российский наемник из Новосибирска.



Теги: Донбасс, ликвидация, наемник, ДНР, боевики, потери
 
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