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Архив - Донецкая область

Моя прекрасная няня: мариупольчанка обокрала мать ребенка, за которым присматривала

28.10.2018 18:56
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Моя прекрасная няня: мариупольчанка обокрала мать ребенка, за которым присматривала

В Мариуполе няня присвоила золотую цепочку и крестик, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции, пишет mrpl.city.
Хозяйка заметила пропажу несколько дней назад и обратилась в полицию. В ходе следствия выяснилось, что золотые украшения украла 18-летняя знакомая заявительницы, которую потерпевшая пригласила к себе домой в качестве няни.
Пока женщина решала свои дела, злоумышленница, воспользовавшись случаем, украла из ящичка соседки ценное имущество. Вернувшись домой, женщина не сразу заметила пропажу.
Когда няню нашли, она уже успела сдать украшения в ломбард. Ущерб оценен в 5000 гривен. По факту открыто уголовное производство. Девушке грозит до 3 лет тюрьмы.



Теги: Донбасс, Мариуполь, кража, няня
 
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