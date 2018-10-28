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«Ополченцам ДНР» перестали платить за убийства украинцев
Как передает replyua.net, один из главных пропагандистов Кремля, российский писатель Захар Прилепин в своем блоге высказал возмущение тем, что террористам «ДНР» из батальона, которым он еще недавно руководил на Донбассе, перестали платить зарплату. Такая ситуация уже наблюдается больше, чем три месяца.
Люди в замешательстве и не могут понять, почему такое отношения к ним со стороны новоиспеченного руководства.
По словам Прилепина, боевики «ДНР» в личных беседах рассказывали, что денежное жалование перестали получать сразу после того, как был ликвидирован предыдущий главарь «ДНР» Александр Захарченко. Временно исполняющий обязанности главаря «ДНР» Денис Пушилин, видимо, не очень рассчитывает на боевиков, потому что никак не отреагировал, чтобы решить этот вопрос.
Прилепин возмущается, что большинство боевиков, которые взяли в руки оружие, воюют не только за идеалы, но и за денежное жалование, потому как не имеют больше никакой «работы» в так называемой республике. Писатель отмечает, что не знает, сколько еще люди смогут воевать без денег, так как им нужно кормить свои семьи.
Теги: Донбасс, убийство, зарплата, ополченцы, ДНР
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