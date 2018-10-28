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Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
Кабинет министров Украины анонсировал еще несколько ограничений на получение соцвыплат для жителей отдельных территорий востока страны.
Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир, передает donpress.com.
Он отмечает: часть пенсионеров из регионов, временно не подконтрольных правительству Украины, получают свои пенсии не самостоятельно, а через посредников. В результате невозможно проследить, куда именно идут деньги, и они якобы могут попасть в руки представителей незаконных вооруженных формирований.
Чтобы не допустить этого, правительство готовит механизм контроля за социальными выплатами. Он позволит запретить выдачу пенсий третьм лицам. Соответственно, доверенности жителей неподконтрольных территорий на получение своих выплат, выписанные на посторонных людей, в ближайшее время утратят силу.
«Банковская система не работает, органов Пенсионного фонда там нет, мы не знаем, эти люди живы или нет, то есть, связи абсолютно нет. Наша основная задача — это выплата пенсий непосредственно человеку. Если мы будем платить его представителю, или по доверенности любому, то есть риск того, что человек эти деньги не получит. Поэтому мы и ставим задачу — выплата непосредственно человеку, именно с этим и связан контроль», — заявил представитель Минсоцполитики в комментарии «Фактам».
Он подчеркивает: даже если суд разрешит выдавать пенсию стороннему лицу, нет гарантии, что сам пенсионе получит эти средства.
«Мы должны контролировать, человек находится на подконтрольной территории, и он сам получает пенсию. Потому что есть очень много случаев, когда по решению судов выплачивается через представителя, и мы уже сейчас обнаруживаем случаи, когда пенсия выплачивается даже посторонним», — добавил Шамбир.
Теги: Донбасс, пенсионный фонд, Кабмин, выплаты, ОРДЛО, Минсоцполитики, пенсии
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