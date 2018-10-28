Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пропагандисты РФ готовятся к "сливу" Донбасса: Казанский о новой риторике российских СМИ

28.10.2018 10:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пропагандисты РФ готовятся к "сливу" Донбасса: Казанский о новой риторике российских СМИ

Российские пропагандистские СМИ уже не "церемонятся" с террористическими "республиками" Донбасса, откровенно говоря о преступлениях их главарей.

На новую риторику пропагандистов Кремля внимание обратил в Twitter известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.UA".

Он отметил новую статью российского "Антифашиста", в котором авторы "наехали" на клику беглеца Виктора Януковича, продолжающего грабить оккупированный Донбасс.

"Антифашист" совсем крамолу пишет. Если так дальше пойдет, скоро придется признать, что Захарченко ликвидировала никакая не хунта, а курченковские киллеры. Ишь как заговорили. Уже и Курченко с Януковичем им не такие. Может быть еще напишете, что и Майдан был не зря?" - поинтересовался Казанский. Стоит отметить, что Кремль начал "топить" главарей "ДНР" после ликвидации Александра Захарченко. В частности, произошел "слив" о впечатляющих масштабах коррупции в ОРДЛО.

Подписчики Казанского уверены, что смена риторики неспроста. "ДНР" явно намеренно "очерняют". "Чтоб романтику среди россиян понизить", - высказал предположение один из подписчиков. Такие манипуляции Кремля вполне совпадают со слухами о его планах "слить" Донбасс Украине в рамках некой "Большой сделки".



Теги: Россия, Донбасс, СМИ, коррупция, ДНР, Захарченко, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх