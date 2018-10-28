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Архив - Донецкая область

Силы ООС готовят спецоперацию в Краматорске: жителей города просят не покидать квартиры

28.10.2018 23:46
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Силы ООС готовят спецоперацию в Краматорске: жителей города просят не покидать квартиры

Командование Объединенных сил также настаивает: в случае, если выйти из дома, все же возникнет острая необходимость, нужно взять с собой документы, удостоверяющие личность.

Силы ООС предупреждают жителей Краматорска (Донецкая область) о готовящейся в населенном пункте специальной операции. Командование просит горожан соблюдать спокойствие и слишком не удивляться числу бойцов спецназначения на улицах, а также призывает не покидать жилище без документов, удостоверяющих личность. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Соответствующую информацию пресс-служба Операции объединенных сил опубликовала на своей странице в Facebook. Мероприятия по противодействию диверсионным угрозам в прифронтовом городе Донецкой области пройдут с 31 октября по 1 ноября. При этом уточняется: действия силовиков согласованы с командующим ООС генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. Напомним, Краматорск был оккупирован "ополченцами" Донбасса в апреле 2014 года. Под властью пророссийских боевиков город находился до 5 июля того же года. Эхо войны ощущается в Краматорске до сих пор. Так, недавно 12-летний ребенок нашел бомбу на детской площадке. Мальчик тут же уведомил взрослых об опасной находке. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, Краматорск, спецоперация, ООС
 
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