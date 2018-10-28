Сутки в зоне ООС: боевики ударили из запрещенного вооружения, погиб один украинский военный

28.10.2018 08:29

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный погиб.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает segodnya.ua.

"Оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено пять раз"– говорится в сообщении.

В частности, обстрелы украинских позиций боевики вели в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Пески, Опытное, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб," - рассказали в ООС.

Отмечается, что позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское, противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Светлодарска, Песков и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам последнего, в течение дня, оккупанты применили это оружие дважды. В районах Луганского и Песков, кроме минометов, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки, в течение суток двое боевиков уничтожены и еще двое получили ранения.