В "бригаде 200" пополнение: офицер ВСУ показал фото уничтоженного "гвардейца ДНР"

28.10.2018 12:26

Стали известны подробности удара украинских военных из состава операции Объединенных сил, которые ответили на постоянные обстрелы боевиков на Донбассе.

О нем офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook, пишет Сегодня.

По его данным, в ночь на 28 октября бесславная "200-я бригада" пополнилась очередным бойцом. Им стал 25-летний Игорь Владимиров из Донецка, воевавший в рядах банды "Восток". Судя по сообщениям в просепаратистских пабликах, днем ранее Владимиров попал под обстрел и получил тяжелое ранение, потерял много крови, и местные медики не смогли спасти его жизнь.

Судя по фото с его странички в соцсети, погибший служил в т.н. "гвардии ДНР".