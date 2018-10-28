В Мариуполе реорганизуют детско-юношеские спортивные клубы

28.10.2018 15:11

В Мариуполе детско-юношеские спортивные клубы объединят в коммунальные предприятия и переподчинят.

Об этом стало известно на выездной коллегии департамента семьи, молодежи и спорта Донецкой областной государственной администрации, которая состоялась на этой неделе в Мариуполе.

В будущем году вместо школ будет создано два коммунальных предприятия и они будут подчинятся управлению молодежи и спорта.

"Находясь в управлении образования, они финансировались по остаточному принципу. На следующий год они будут профинансированы в полном объеме: это касается штатного расписания, оплаты коммунальных услуг. Что касается командировок, то мы выделяем им такое же бюджетирование, которое есть у комплексной ДЮСШ "Меотида" и "Атлетик",- отметил начальник управления молодежи и спорта Мариупольского городского совета Алексей Казанцев.

Областные власти отметили, что за год количество посещающих детско-юношеские клубы сократилось и призвали городские власти позаботиться о наполнении таких школ.

Сейчас в Мариуполе работает 7 ДЮСШ, которые посещает более 4000 человек, работает 119 тренеров по 29 видам спорта.

0629 будет следить за процессом реорганизации.