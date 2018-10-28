В Торезе произошел взрыв в жилом доме

28.10.2018 07:33

Вчера в дневное время во временно оккупированном Торезе в одном из жилых домов произошел взрыв.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают жители временно оккупированного Тореза, вчера в дневное время в одном из жилых домов на улице 50 лет СССР произошел мощный взрыв. Люди предполагают, что произошел взрыв бытового газа, однако оккупационные «власти ДНР» не сообщают о причинах и пострадавших.

Вот что сообщают жители Тореза в соцсетях:

«В Торез, в уентре, на ул 50 лет СССР ЧАС назад что то мощно взорвалось. Может, газ?»,

«В Торез в доме возле муз.школы кухня взорвалась в многоэтажке»,

«Возле муз.Школы дом у знакомой соседа кухня бахнула».