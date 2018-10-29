Бывший секретарь Донецкого горсовета прокомментировал свое задержание «ДНР»

29.10.2018 12:05

Бывший секретарь Донецкого городского совета Сергей Богачев подтвердил, что был задержан «ДНР» во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что «поразился сколько грязи в украинских СМИ вылили на меня» и «часть дончан в социальных сетях тоже злорадно констатировало: "Ага. Нас обстреливали, а ты сбежал. Ну, так получи"».

Также он назвал происходящее в Украине «гражданской войной». «На протяжении последних четырех лет я продолжал, как мог, бороться против войны на Донбассе», – написал он.

Также он подтвердил, что печать горсовета находится у него. Богачев пообещал передать ее новому составу горсовета «после местных выборов в Донецке». «А печать горсовета, как и положено, находится у меня и будет передана новому составу горсовета после местных выборов в Донецке», – написал он.

Как сообщалось ранее, в Донецке арестовали приехавшего навестить родственников бывшего секретаря Донецкого горсовета Сергея Богачева. Затем его отпустили.

В ряде СМИ сообщают, что в свое время в адрес Богачева были выдвинуты обвинения от бывшего «мэра» Донецка, назначенного «ДНР», Игоря Мартынова, по поводу того, что в 2014 года Богачев «украл печать горсовета».

Источник: https://dnews.dn.ua