"До Луганска и Донецка наконец дошло, что Россия их кинула", - пост дончанина о жизни на Донбассе взорвал Сеть

29.10.2018 18:05

На четвертый год российской оккупации в ОРДЛО взвыли от безнадеги даже самые активные сторонники "Новороссии".

На показательную тенденцию среди донецких и луганских "ватников" в Twitter обратил внимание житель Донецка, публикующийся в Сети под ником Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA".

По его словом, Путина и Россию сепаратисты "ДНР/ЛНР" уже начинают тихо ненавидеть, хотя многие из них еще не могут понять, что в создавшейся на Донбассе ситуации любители "вернуться к братьям домой" виноваты сами.

Под постом дончанина развернулись жаркие дебаты. Патриоты отметили, что если многим луганчанам и дончанам, присягнувшим на верность РФ в 2014 году и кого-то ненавидеть, то прежде всего самих себя. "К ним потихоньку доходит, что их кинули", - отвечают в комментариях под постом блогера. Ранее в Донецке рассказали о патовой ситуации в "ДНР".



Источник: www.dialog.ua