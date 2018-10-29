Кошки против собак: в Мариуполе подрались любители животных

29.10.2018 13:46

Вчера, 28 октября, в 17:40 на пр. Металлургов в Кальмиусском районе Мариуполя подрались любители животных.

Об этом 0629 сообщили местные жители.

29-летняя женщина кормила бездомных кошек, а 29-летний мужчина - бродячих собак. В ходе общения между молодыми людьми завязался конфликт, который дошел до рукоприкладства.

Мужчина ударил женщину в живот, а она его - кулаком по лицу.

На место прибыли сотрудники "скорой помощи". У мужчины зафиксирован ушиб мягких тканей лица, а у женщины - тупая травма живота. Однако в больницу любители братьев меньших ехать отказались и после получения помощи отправились домой.

Источник: https://www.0629.com.ua