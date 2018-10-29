Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре

29.10.2018 08:36

Жители не подконтрольного правительству Украины Луганска жалуются на звуки сильнейших обстрелов, которые слышны в разных районах города. Об этом луганчане пишут в социальных сетях.

Обстрелы активизировались после 22:00 вчера, 28 октября. Залпы слышны в центре города.

«Центр Луганска слышит громкие бахи, примерное направление на северо-западе», — пишут очевидцы.

«В центре очень слышно», — добавил другой автор.

Также сообщается, что обстрелы слышны и на Юбилейном.

«Что это у нас залп за залпом? Что-то новенькое», — пишут встревоженные луганчане.

Источник: https://donpress.com