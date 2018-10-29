«Мой батальон не получает зарплату». Прилепин пожаловался на Пушилина

29.10.2018 11:18

Воевавший на стороне подразделений НВФ на Донбассе российский писатель Захар Прилепин пожаловался, что ранее подчиненный ему батальону три месяца не получает зарплату. Об этом он заявил в своем блоге.

По его словам, участникам НВФ перестали оплачивать «службу» после того, как новые «власти» перевели батальон в состав «МВД ДНР». Прилепин отметил:

«Были определенные ведомственные, как это называется, „терки“, но на сегодняшний момент все в целом улажено».

Также, он добавил, что наемники в результате «получили боевое распоряжение о выходе на, пожалуй, один из самых тяжелых участков фронта». Прилепин добавил:

«Осталось, однако, одна проблема, которая до сих пор не улажена. Наш батальон так и не получил зарплату за последние три месяца службы в составе полка спецназначения».

Кроме того, Прилепин уточнил, что участники его батальона написали официальное письмо в приемную врио главаря «ДНР» Денису Пушилину:

«Денежное довольствие для нас является основным, а для многих единственным источником дохода. Почти у всех на иждивении есть семья, дети, пожилые родители. В „республике“, в которой идет война, жизнь простых людей и так не легка. А в данном случае речь идет буквально о выживании семей бойцов».

Источник: https://donpress.com