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«Мой батальон не получает зарплату». Прилепин пожаловался на Пушилина

29.10.2018 11:18
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«Мой батальон не получает зарплату». Прилепин пожаловался на Пушилина

Воевавший на стороне подразделений НВФ на Донбассе российский писатель Захар Прилепин пожаловался, что ранее подчиненный ему батальону три месяца не получает зарплату. Об этом он заявил в своем блоге.

По его словам, участникам НВФ перестали оплачивать «службу» после того, как новые «власти» перевели батальон в состав «МВД ДНР». Прилепин отметил:

«Были определенные ведомственные, как это называется, „терки“, но на сегодняшний момент все в целом улажено».

Также, он добавил, что наемники в результате «получили боевое распоряжение о выходе на, пожалуй, один из самых тяжелых участков фронта». Прилепин добавил:

«Осталось, однако, одна проблема, которая до сих пор не улажена. Наш батальон так и не получил зарплату за последние три месяца службы в составе полка спецназначения».

Кроме того, Прилепин уточнил, что участники его батальона написали официальное письмо в приемную врио главаря «ДНР» Денису Пушилину:

«Денежное довольствие для нас является основным, а для многих единственным источником дохода. Почти у всех на иждивении есть семья, дети, пожилые родители. В „республике“, в которой идет война, жизнь простых людей и так не легка. А в данном случае речь идет буквально о выживании семей бойцов».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, зарплата, батальон, Пушилин
 
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