Нужна ли переселенцам проверка УТЗСН? Что делать, если пенсию заблокировали, а проверки нет? Инструкция и контакты юристов

29.10.2018 14:15

В механизм проведения проверок места проживания внутренне перемещенных лиц были внесены изменения. Юристы филиала Норвежского совета по делам беженцев в Украине разъяснили, чего ждать переселенцам, и смогут ли они получать свои пенсии в случае осложнений с проверками.

Изменения были внесены 4 июля 2018 — Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение окружного суда об отмене ряда пунктов постановлений Кабинета министров Украины. Были отменены пункты, предусматривающие проверки ВПЛ по месту жительства, что ранее было условием назначения переселенцам социальных выплат. Но проверки так и проводятся, невзирая на это.

В Минсоцполитики подчеркивают: для назначения социальных выплат или их восстановления после блокировки по-прежнему требуется акт обследования материально-бытовых условий семьи. Это означает, что социальный инспектор должен прибыть по адресу, указанному ВПЛ, и провести проверки.

Также юристы отметили одну серьезную проблему, связанную с проверками. Если пенсионер-переселенец лишился выплат по причине блокировки, социальные инспекторы не торопятся их восстанавливать. Они просто не приходят для очередной проверки, ссылаясь на отмен этой процедуры. И выплаты не назначаются.

Что делать в такой ситуации: инструкция

Обратиться с письменным заявлением в соответствующий отдел Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) с требованием провети проверку временной регистрации заявителя. Обязательно нужно потребовать составления акта обследования материально-бытовых условий семьи.

Получить отказ УТСЗН от проверки.

С этим отказом обратиться в суд. Ответчик — Пенсионный фонд (если речь идет о пенсии) или УТСЗН (если речь идет об адресной помощи). В исковом заявлении следует настаивать именно на восстановлении выплат.

Норвежский совет по делам беженцев готов предоставить консультации и правовую помощь. Его отделения находятся по адресам:

пгт. Станица Луганская, ул. Центральная, 30;

г. Краматорск, ул. Катеринича, 13;

г. Северодонецк, ул. Федоренко, 10

Также можно обратиться на горячую линию по тел. 0−800−302−007 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).

Все услуги предоставляются бесплатно.