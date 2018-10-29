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"Пропагандисты из РПЦ разжигают рознь на Донбассе", - Тука о положении дел на оккупированных территориях

29.10.2018 17:35
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"Пропагандисты из РПЦ разжигают рознь на Донбассе", - Тука о положении дел на оккупированных территориях

Тука сообщил о том, что РПЦ на оккупированных территориях настраивает своих прихожан против Украины. Он сказал, что они рассказывают людям о том, как в Украине захватывают силой храмы спецслужбы.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука сообщил, что церковнослужители из РПЦ устроили свою политику на Донбассе. Тука считает, что они устроили там настоящее противостояние, настраивая жителей Донецка и Луганска против Украины, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой "Обозреватель". По его словам, РПЦ использует традиционные методики разжигания розни и ненависти, поскольку не имеет другой возможности воспрепятствовать Томосу, который должен в скором времени достаться Украине.

"На территории "Л/ДНР" священники РПЦ уже распространяют слухи о том, что на территории Украины силовики захватывают храмы. Кроме того, им говорят о том, что Кабмин принял решение о конфискации всех храмов и передаче их под управление КП", - отметил Тука. "У меня нет информации касательно взаимодействия этих священников с Московским патриархатом. Они умело консолидируются, хотя есть и те, кто принимает Томос для Украины.

Однако, к сожалению, есть еще на тех территориях пропагандисты. И эти пропагандисты из РПЦ разжигают рознь на Донбассе", - подытожил Тука. Напомним, что несколько дней назад Тука вычислил, куда РФ девает уголь Донбасса. Кроме того, замминистра раскрыл и некоторые планы Кремля. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: политика, Донбасс, религия, православие, Тука
 
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