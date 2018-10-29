- В Украине увеличилось количество переселенцев из Донбасса и Крыма17:50
- "Пропагандисты из РПЦ разжигают рознь на Донбассе", - Тука о положении дел на оккупированных территориях 17:35
- В Мариуполе переселенцев оставили без пенсий. В зоне риска более 300 человек16:45
- "С зарплатами все плохо - люди массово уезжают", - житель Донецка рассказал, что на самом деле происходит в "ДНР" 15:35
- ВСУ при помощи дрона уничтожили позицию НВФ: опубликовано видео15:15
- Нужна ли переселенцам проверка УТЗСН? Что делать, если пенсию заблокировали, а проверки нет? Инструкция и контакты юристов14:15
- Кошки против собак: в Мариуполе подрались любители животных13:46
- В «ДНР» поселок уже неделю живет без энергоснабжения13:00
- Украине нужно готовиться воевать асимметрично, – военный эксперт12:35
- Бывший секретарь Донецкого горсовета прокомментировал свое задержание «ДНР»12:05
"Пропагандисты из РПЦ разжигают рознь на Донбассе", - Тука о положении дел на оккупированных территориях
Тука сообщил о том, что РПЦ на оккупированных территориях настраивает своих прихожан против Украины. Он сказал, что они рассказывают людям о том, как в Украине захватывают силой храмы спецслужбы.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука сообщил, что церковнослужители из РПЦ устроили свою политику на Донбассе. Тука считает, что они устроили там настоящее противостояние, настраивая жителей Донецка и Луганска против Украины, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой "Обозреватель". По его словам, РПЦ использует традиционные методики разжигания розни и ненависти, поскольку не имеет другой возможности воспрепятствовать Томосу, который должен в скором времени достаться Украине.
"На территории "Л/ДНР" священники РПЦ уже распространяют слухи о том, что на территории Украины силовики захватывают храмы. Кроме того, им говорят о том, что Кабмин принял решение о конфискации всех храмов и передаче их под управление КП", - отметил Тука. "У меня нет информации касательно взаимодействия этих священников с Московским патриархатом. Они умело консолидируются, хотя есть и те, кто принимает Томос для Украины.
Однако, к сожалению, есть еще на тех территориях пропагандисты. И эти пропагандисты из РПЦ разжигают рознь на Донбассе", - подытожил Тука. Напомним, что несколько дней назад Тука вычислил, куда РФ девает уголь Донбасса. Кроме того, замминистра раскрыл и некоторые планы Кремля.
Источник: www.dialog.ua
Теги: политика, Донбасс, религия, православие, Тука
- Патриарх преодолел «неРовную» дорогу
- Таинство крещения: что надо знать родителям и крестным
- Филарет готов принять все УПЦ МП в ряды новой церкви
- 28 мая - сегодня празднуют День Святого Духа
- Воздвижение Креста Господня: приметы и суеверия праздника
- Появилось срочное распоряжение относительно ценностей УПЦ МП, в храмах переполох
- В Украине увеличилось количество переселенцев из Донбасса и Крыма17:50
- "Пропагандисты из РПЦ разжигают рознь на Донбассе", - Тука о положении дел на оккупированных территориях 17:35
- В Мариуполе переселенцев оставили без пенсий. В зоне риска более 300 человек16:45
- Выбиты зубы, сломан нос: В соцсетях сообщают об избиении врача мужем пациентки в «ЛНР»16:00
- "С зарплатами все плохо - люди массово уезжают", - житель Донецка рассказал, что на самом деле происходит в "ДНР" 15:35
- ВСУ при помощи дрона уничтожили позицию НВФ: опубликовано видео15:15
- Нужна ли переселенцам проверка УТЗСН? Что делать, если пенсию заблокировали, а проверки нет? Инструкция и контакты юристов14:15
- Кошки против собак: в Мариуполе подрались любители животных13:46
- В «ДНР» поселок уже неделю живет без энергоснабжения13:00
- Украине нужно готовиться воевать асимметрично, – военный эксперт12:35
- В Украине увеличилось количество переселенцев из Донбасса и Крыма17:50
- "Пропагандисты из РПЦ разжигают рознь на Донбассе", - Тука о положении дел на оккупированных территориях 17:35
- Гройсман сделал заявление о ликвидации «Нафтогаза»17:19
- Японцы научили слона математике17:00
- В Мариуполе переселенцев оставили без пенсий. В зоне риска более 300 человек16:45
- В РФ пообещали выстроить «оборонительные эшелоны», если Украина вступит в НАТО16:30
- Кум Саакашвили вышел во второй тур выборов президента Грузии16:15
- Выбиты зубы, сломан нос: В соцсетях сообщают об избиении врача мужем пациентки в «ЛНР»16:00
- Спорт для непобежденных: Украинские ветераны на соревнованиях в Сиднее15:45
- "С зарплатами все плохо - люди массово уезжают", - житель Донецка рассказал, что на самом деле происходит в "ДНР" 15:35
- Главные ошибки при лечении насморка09:00
- Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада08:46
- Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко20:30
- Как после Второй мировой: офицер ВСУ предложил решение по Донбассу17:55
- Ученые выяснили, что нас ждет после смерти16:26
- "Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего14:01
- Как продлить жизнь после инфаркта: ученые дали советы «сердечникам»20:59
- Как выдают себя женщины, которые имитируют16:03
- Армійські дебілізми: Чим більше в армії дубів, тим "крепше" наша оборона14:16
- Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках21:15
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг
- «Минет от проводника»: новая «услуга» для пассажиров «Укрзализныци»
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- В прифронтовой зоне возле Мариуполя погибли 12 сотрудников ДТЭК. ВИДЕО
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой
- "Может это штурм, и ВСУ наступает": Донецк напугали мощные взрывы и движение техники боевиков