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Украине нужно готовиться воевать асимметрично, – военный эксперт
Украине нужно готовиться действовать асимметрично для того, чтобы выиграть в противостоянии с Россией. Такое мнение выразил бывший израильский кадровый военный, офицер ЦАХАЛа, сооснователь Центра изучения повстанческих движений в Украине, военный инструктор в ГО «Украинская Оборона» Игаль Левин в интервью «Сегодня».
«Если Украина не хочет проиграть в прямом столкновении с российской армией или еще раз повторить Дебальцево, то нужно готовиться воевать асимметрично. Если украинские генералы будут думать о симметричной войне против РФ – вы проиграете. Военный специалист Цви Ариэли просто и четко это сформулировал: маленькая советская армия проиграет большой советской армии! Поэтому Украине нужно уходить от советской армии. Тут кроется еще одна опасность. Если Россия будет уходить от советских стандартов, а украинцы не придумают ничего лучшего, чем копировать российские варианты, – Россия делает ВВС – Украина делает ВВС, Россия создает батальоны для прорыва фронта – Украина тоже создает, Россия создает ССО – Украина создает ССО, – в конечно итоге, схлестнувшись лоб в лоб, Украина проиграет», – сказал Левин.
В частности, эксперт отметил, что асимметрией против армии РФ является максимальное развитие территориальной обороны, поднятие стандартов жизни, свобод граждан и прав человека.
«Например, максимальное развитие территориальной обороны. Ответ может быть не только в военной плоскости. Это, например, поднятие стандартов жизни, свобод граждан и прав человека. Это важно, потому что в России диктатура, а создание в Украине зоны свободы, где уважают права человека, где инвестиции и стартапы могут ничего не бояться – это повысит сопротивляемость граждан. Если люди будут понимать, что они отстаивают свободу, здравый смысл и человечность против авторитарного режима. Уровень жизни здесь тоже важен. Понятно, что поднятие уровня жизни не означает желание человека идти в армию, но это повышает шансы того, что люди отсюда не будут уезжать. А чем больше людей – тем больший человеческий потенциал. Кто заинтересован в усилении армии в Украине, тот должен быть заинтересован в улучшении уровня жизни, чтобы люди оставались здесь, усиливали экономику, а она усиливала армию», – сообщил Левин.
Игаль Левин также отметил, что все государства вокруг России в Европе развивают территориальную оборону.
«Украина бедная страна. Государству нечего предложить человеку. Чуть ли не единственный фактор, который остается у человека – его семья и дом. Это означает, что человек служит там, где живет. Черниговцы в Чернигове, а львовяне во Львове. Человек защищает дом, это сила теробороны. Слабость ее в том, что теробороной нельзя наступать. Все государства вокруг России в Европе развивают тероброну. В странах Прибалтики видят, что если Украина не может лоб в лоб сражаться с Россией, то им вообще нельзя симметрично воевать. И это все добровольцы. Мотивация – важная вещь на войне. Большинство людей не может воевать за абстракции. Махновщина не смогла выйти за пределы юга Украины. Холодноярская республика – тоже локальное образование. Тогда воевали за землю. Это была гигантская мотивация. Сегодня уже не земля, а дом», – сказал эксперт.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, война
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