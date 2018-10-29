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В Горловке планируют демонтировать на металлолом одну из шахт
29.10.2018 11:35
В неподконтрольной украинскому правительству Горловке местные «власти» планируют разобрать шахту «2-бис» на металлолом. Об этом сообщает группа экспертов «Информационное сопротивление».
Эксперты заявили, что демонтаж шахты «2-бис» может повлечь за собой проседание грунта и разрушение русла канала Северский Донец-Донбасс:
«Главари „ДНР“ планируют в ближайшее время начать демонтаж шахты „2-бис“ (Горловка) на металлолом, что приведет к отключению насосов, которые откачивают воду из шахты. Это может вызвать проседание грунта и разрушения русла канала Северский Донец-Донбасс».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, демонтаж, металлолом, ДНР
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